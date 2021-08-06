Украинский каратист Станислав Горуна. Фото: НОК

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Станислав Горуна стал бронзовым призером Олимпиады в Токио по каратэ.

Украинский спортсмен завоевал бронзовые медали, выступая в весе до 75 кг. Эта медаль стала второй для украинских каратистов на Олимпийских играх. Соперником Горуны в полуфинале стал итальянец Луиджи Буза — один из самых титулованных каратистов мира. Он шестикратный призер мировых первенств, а также 14-кратный призер европейских соревнований. Об этом 6 августа сообщил Национальный олимпийский комитет Украины в Facebook.

В схватке вперед вышел итальянский каратист — ему засчитали одно очко. Горуна имел возможность выйти вперед, но ему не засчитали прием ваза-ари. Впоследствии Буза удвоил и утроил преимущество — 3:0.

Напомним, 5 августа серебряную медаль Олимпийских игр в Токио получила представительница Украины Анжелика Терлюга. Это «серебро» стало первой наградой для Украины по каратэ на Олимпиадах.