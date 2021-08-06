Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Украинский каратист Станислав Горуна. Фото: НОК

«Бронзу» на Олимпиаде-2020 добыл украинский каратист (ФОТО)

6 авг 2021, 15:58
999

Станислав Горуна стал бронзовым призером Олимпиады в Токио по каратэ.

Украинский спортсмен завоевал бронзовые медали, выступая в весе до 75 кг. Эта медаль стала второй для украинских каратистов на Олимпийских играх. Соперником Горуны в полуфинале стал итальянец Луиджи Буза — один из самых титулованных каратистов мира. Он шестикратный призер мировых первенств, а также 14-кратный призер европейских соревнований. Об этом 6 августа сообщил Национальный олимпийский комитет Украины в Facebook.

В схватке вперед вышел итальянский каратист — ему засчитали одно очко. Горуна имел возможность выйти вперед, но ему не засчитали прием ваза-ари. Впоследствии Буза удвоил и утроил преимущество — 3:0.


Украинский каратист Станислав Горуна. Фото: НОК

Напомним, 5 августа серебряную медаль Олимпийских игр в Токио получила представительница Украины Анжелика Терлюга. Это «серебро» стало первой наградой для Украины по каратэ на Олимпиадах.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров