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Ракурс
Український каратист Станіслав Горуна. Фото: НОК

«Бронзу» на Олімпіаді-2020 здобув український каратист (ФОТО)

6 сер 2021, 15:58
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Станіслав Горуна став бронзовим призером Олімпіади в Токіо з карате.

Український спортсмен завоював бронзові медалі, виступаючи у вазі до 75 кг. Ця медаль стала другою для українських каратистів на Олімпійських іграх. Суперником Горуни у півфіналі став італієць Луїджі Буза — один із найтитулованіших каратистів світу. Він шестиразовий призер світових першостей, а також 14-разовий призер європейських змагань. Про це 6 серпня повідомив Національний олімпійський комітет України у Facebook.

У сутичці уперед вийшов італійський каратист — йому зарахували одне очко. Горуна мав можливість вийти уперед, але йому не зарахували прийом ваза-арі. Згодом Буза подвоїв та потроїв перевагу — 3:0.


Український каратист Станіслав Горуна. Фото: НОК

Нагадаємо, 5 серпня срібну медаль Олімпійських ігор у Токіо здобула представниця України Анжеліка Терлюга. Це «срібло» стало першою нагородою для України з карате на Олімпіадах.

Джерело: Ракурс


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