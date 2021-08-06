Во время матча «Шахтера», фото: Football.ua

https://racurs.ua/n158464-bilety-za-privivki-v-kieve-futbolom-budut-pooschryat-vakcinirovatsya.html

Ракурс

В Киеве с сегодняшнего дня, 6 августа, лица, прививающиеся от коронавирусной болезни COVID-19 в центре массовой вакцинации, расположенном в ТРЦ Blockbuster Mall, смогут получить билеты на футбольные матчи с участием клуба «Шахтер».

Сначала будут доступны билеты на матчи «Шахтера» с «Александрией» и «Генком», которые пройдут на НСК «Олимпийский» 7 и 10 августа соответственно. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Центр массовой вакцинации в Blockbuster Mall в Киеве работает ежедневно с 11.00 до 21.00, в нем осуществляют прививки препаратом CoronaVac производства Sinovac Biotech. Записаться на вакцинацию могут все желающие в возрасте от 18 лет через онлайн-систему, доступную по адресу https://bit.ly/2X21EIL.