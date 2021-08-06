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Ракурс
Під час матчу «Шахтаря», фото: Football.ua

Квитки за щеплення — у Києві футболом заохочуватимуть вакцинуватися

6 сер 2021, 15:58
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У Києві відсьогодні, 6 серпня, особи, які вакцинуються від коронавірусної хвороби COVID-19 у центрі масової вакцинації, розташованому в ТРЦ Blockbuster Mall, зможуть отримати квитки на футбольні матчі за участі клубу «Шахтар».

Наразі будуть доступні квитки на матчі «Шахтаря» з «Олександрією» та «Генком», які відбудуться на НСК «Олімпійський» 7 та 10 серпня відповідно. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

Центр масової вакцинації у Blockbuster Mall у Києві працює щодня з 11.00 до 21.00, у ньому здійснюють щеплення препаратом CoronaVac виробництва Sinovac Biotech. Записатися на вакцинацію можуть усі охочі віком від 18 років через онлайн-систему, доступну за адресою https://bit.ly/2X21EIL.


Ми дуже вдячні футбольному клубу «Шахтар» за ініціативу і сподіваємося, що такі бонуси зможуть мотивувати до вакцинації чимало українців, — наголошують у МОЗ.

Джерело: Ракурс


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