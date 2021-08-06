Під час матчу «Шахтаря», фото: Football.ua

https://racurs.ua/ua/n158464-kvytky-za-scheplennya-u-kyievi-kvytkamy-na-futbol-zaohochuvatymut-vakcynuvatysya.html

Ракурс

У Києві відсьогодні, 6 серпня, особи, які вакцинуються від коронавірусної хвороби COVID-19 у центрі масової вакцинації, розташованому в ТРЦ Blockbuster Mall, зможуть отримати квитки на футбольні матчі за участі клубу «Шахтар».

Наразі будуть доступні квитки на матчі «Шахтаря» з «Олександрією» та «Генком», які відбудуться на НСК «Олімпійський» 7 та 10 серпня відповідно. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

Центр масової вакцинації у Blockbuster Mall у Києві працює щодня з 11.00 до 21.00, у ньому здійснюють щеплення препаратом CoronaVac виробництва Sinovac Biotech. Записатися на вакцинацію можуть усі охочі віком від 18 років через онлайн-систему, доступну за адресою https://bit.ly/2X21EIL.