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Ракурс
Данія допомагала США шпигувати за Меркель і політиками ЄС - ЗМІ

Данія допомагала США шпигувати за Меркель і політиками ЄС — ЗМІ

31 тра 2021, 11:00
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США шпигували за канцлером Німеччини Ангелою Меркель та іншими європейськими політиками за допомогою спецслужб Данії. Йдеться про факти шпигунства у 2012−2014 роках, які здійснювала американська Агенція національної безпеки (АНБ) спільно з данськими спецслужбами.

Про це 31 травня пишуть ЗМІ Данії та інших країн Європи на основі висновків внутрішнього розслідування, проведеного у Данській службі оборонної розвідки.

Відомо, що АНБ США користувалася данськими підводними інтернет-кабелями для шпигунства за провідними чиновниками Швеції, Норвегії, Франції та Німеччини, включно з Меркель та екс-главою Міністерства закордонних справ Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. Данія має кілька ключових станцій для підводних інтернет-кабелів до Швеції, Норвегії, Німеччини, Нідерландів та Великої Британії.

Міністр оборони Данії Тріне Брамсен дізналася про шпигунство торік у серпні. За її словами, йдеться про «систематичне прослуховування близьких союзників, що є неприпустимим».


АНБ США і данська спецслужба відмовилися коментувати ці повідомлення.

Джерело: «Радіо Свобода»

Джерело: Ракурс


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