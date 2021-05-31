Дания помогала США шпионить за Меркель и политиками ЕС - СМИ

https://racurs.ua/n155373-daniya-pomogala-ssha-shpionit-za-merkel-i-politikami-es-smi.html

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США шпионили за канцлером Германии Ангелой Меркель и другими европейскими политиками с помощью спецслужб Дании. Речь идет о фактах шпионажа в 2012—2014 годах, которые осуществляло американское Агентство национальной безопасности (АНБ) совместно с датскими спецслужбами.

Об этом 31 мая пишут СМИ Дании и других стран Европы на основе выводов внутреннего расследования, проведенного в Датской службе оборонной разведки.

Известно, что АНБ США пользовалась датскими подводными интернет-кабелями для шпионажа за ведущими чиновниками Швеции, Норвегии, Франции и Германии, включая Меркель и экс-главу Министерства иностранных дел Германии Франк-Вальтера Штайнмайера. Дания имеет несколько ключевых станций для подводных интернет-кабелей, которые ведут к Швеции, Норвегии, Германии, Нидерландов и Великобритании.

Министр обороны Дании Трине Брамсен узнала о шпионаже в августе прошлого года. По ее словам, речь идет о «систематическом прослушивании близких союзников, что является недопустимым».

АНБ и датская спецслужба отказались комментировать эти сообщения.

Источник: «Радио Свобода»