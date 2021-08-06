Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Перше у світі фото спалаху наднової зробили вчені

Перше у світі фото спалаху наднової зробили вчені (ФОТО)

6 сер 2021, 16:05
999

Першу у світі фотографію спалаху наднової зробили астрономи Австралійського національного університету.

Вчені зуміли відобразити вибух гігантської зірки SN2017jgh, яка у 100 разів більша за Сонце. Початкова стадія виникнення наднової зірки минає настільки швидко, що більшість телескопів не встигають це зафіксувати, пише Рhys.org.

Раніше дослідники не включали першу фазу виникнення наднової — яскравий спалах світла. Унікальне зображення було отримано за допомогою телескопа «Кеплер» у 2017 році. Потужний спалах світла ілюструє момент, коли ударна хвиля проходить крізь помираючу зірку.

Це велике відкриття надасть нам дані, необхідні для ідентифікації інших зірок, які вже стали надновими, — зазначив керівник дослідження Патрік Армстронг.

Вивчення природи наднових дозволяє більше дізнатися про походження елементів, з яких складається Всесвіт.

Астрономи зауважують, що нові телескопи, такі як супутник NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), здатні вловлювати спалаху наднових на ранніх етапах.


Нагадаємо, нещодавно марсохід-фотограф Perseverance надіслав нові світлини Червоної планети під час дослідження зразків ґрунту у рамках місії Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA).

Джерело: Рhys.org.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів