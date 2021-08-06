Перше у світі фото спалаху наднової зробили вчені

https://racurs.ua/ua/n158461-pershe-u-sviti-foto-spalahu-nadnovoyi-zrobyly-vcheni-foto.html

Ракурс

Першу у світі фотографію спалаху наднової зробили астрономи Австралійського національного університету.

Вчені зуміли відобразити вибух гігантської зірки SN2017jgh, яка у 100 разів більша за Сонце. Початкова стадія виникнення наднової зірки минає настільки швидко, що більшість телескопів не встигають це зафіксувати, пише Рhys.org.

Раніше дослідники не включали першу фазу виникнення наднової — яскравий спалах світла. Унікальне зображення було отримано за допомогою телескопа «Кеплер» у 2017 році. Потужний спалах світла ілюструє момент, коли ударна хвиля проходить крізь помираючу зірку.

Це велике відкриття надасть нам дані, необхідні для ідентифікації інших зірок, які вже стали надновими, — зазначив керівник дослідження Патрік Армстронг.

Вивчення природи наднових дозволяє більше дізнатися про походження елементів, з яких складається Всесвіт.

Астрономи зауважують, що нові телескопи, такі як супутник NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), здатні вловлювати спалаху наднових на ранніх етапах.

Нагадаємо, нещодавно марсохід-фотограф Perseverance надіслав нові світлини Червоної планети під час дослідження зразків ґрунту у рамках місії Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA).

Джерело: Рhys.org.