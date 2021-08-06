Реальна небезпека – песимістичний прогноз COVID-пандемії оновила ВООЗ. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n158465-realna-nebezpeka-pesymistychnyy-prognoz-covid-pandemiyi-onovyla-vooz.html

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Пандемія коронавірусу у світі триває, днями на планеті зареєструють понад 200 млн випадків цієї хвороби.

Зараз світ перебуває в періоді реальної небезпеки. Таку думку озвучив очільник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Гебреісус під час свого брифінгу.

Він додав, що реальні цифри набагато вищі, ніж офіційна статистика. На це вказує хоча б те, що штам коронавірусу «Дельта» вже виявили щонайменше в 132 країнах.

Також Гебреісус заявив, що стривожений ситуацією з вакцинацією проти коронавірусу.

Понад 4 млрд вакцин було введено у всьому світі, але більше ніж 80% із них потрапили до країн з високим та середнім рівнем доходу. Медичні працівники та люди з найбільшим ризиком у країнах з нижчим рівнем доходу не отримують вакцини, — зазначив очільник ВООЗ.



На його думку, здобуті світовою медициною нелегкі досягнення втрачаються. Системи охорони здоров’я у багатьох країнах перевантажені через дефіцит засобів лікування.

Нагадаємо, у Південній Кореї зареєстрували два випадки нового варіанту вірусу, який отримав умовну назву Delta Plus («Дельта плюс»). Наразі країна бореться з четвертою хвилею коронавірусу.