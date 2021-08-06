«Танцюючі привиди» в космосі здивували вчених. Фото: gtrk.ru

https://racurs.ua/ua/n158468-tancuuchi-pryvydy-v-kosmosi-zdyvuvaly-vchenyh-foto.html

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Фото з космосу зробили вчені з університету Західного Сіднея. Завдяки австралійському радіотелескопу Pathfinder вони зафіксували незвичайне явище, яке отримало назву PKS 2130−538.

Астрофізики виявили дві галактики, які розташовані на відстані у приблизно мільярд світлових років. Про це повідомляє Science Alert.

Коли ми вперше помітили цих «танцюючих привидів», ми й гадки не мали, що це таке, — розповіли дослідники.

У центрах галактик знаходяться дві надмасивні чорні діри, що викидають струмені електронів, які під впливом міжгалактичного вітру приймають незвичайні форми.

Ці нові відкриття викликають нові запитання. Ми все ще не знаємо, звідки дме вітер і що викликає потоки радіовипромінювання в цих галактиках, — зазначили вчені.

Нагадаємо, астрономи Австралійського національного університету зробили першу у світі фотографію спалаху наднової. Вчені зуміли відобразити вибух гігантської зірки SN2017jgh, яка у 100 разів більша за Сонце.

Джерело:Science Alert