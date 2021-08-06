Високопатогенний пташиний грип виявили в Китаї. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n158469-vysokopatogennyy-ptashynyy-gryp-vyyavyly-v-kytayi.html

Ракурс

Два випадки інфікування пташиним грипом високопатогенного різновиду H5N6 виявили в Китаї.

Вірус виявили у двох жінок 61 і 65 років, а зараження були зафіксовані у китайських провінціях Гуансі і Сичуань. У 61-річної жінки симптоми грипу виникли після того, як вона побувала на ринку живої птиці. Через три дні її госпіталізували. Наразі її стан оцінюють як стабільний. Про це повідомляє видання Stheadline.

А 65-річна заражена з провінції Сичуань контактувала з хворими домашніми птахами. Коли у неї діагностували H5N6, то хвора вже була в критичному стані.

Як відомо, з 2014 року органи охорони здоров’я у Китаї зареєстрували в цілому 37 випадків зараження людей пташиним грипом H5N6.

Нагадаємо, високопатогенний вірус H5N8 у листопаді 2020 року вперше виявили у птахів в зоомагазині на середземноморському острові Корсика у Франції, а в грудні він поширився на качині ферми на материку. Вже у січні почали масово знищувати качок та іншу птицю через загрозу пташиного грипу.

Джерело: Stheadline