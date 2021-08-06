Сигнали наближення смерті розгадали вчені – подробиці

https://racurs.ua/ua/n158470-sygnaly-nablyjennya-smerti-rozgadaly-vcheni-podrobyci.html

Ракурс

Наукове відкриття вдалося зробити французьким і німецьким вченим. Виявилося, що погіршення рухових функцій у людей старше 65 років може сигналізувати про наближення смерті.

Вчені розпочали це дослідження ще в кінці XX століття. У період з 1985 по 1988 рік вони вивчали вплив соціальних, поведінкових і біологічних факторів на здоров’я в довгостроковій перспективі. У ньому взяли участь 6 тис. добровольців у віці від 35 до 55 років, пише bmj.

Потім у період з 2007 до 2016 року учасникам тричі проводили оцінку їхніх рухових функцій. У рамках дослідження враховувалися такі фактори як швидкість при ходьбі, сила хватки й час, необхідний для підйому зі стільця.

Також оцінювалися труднощі в повсякденному житті, наприклад, проблеми з одяганням, використанням туалету, приготуванням їжі та купівлею продуктів. Третій етап проходив у період до жовтня 2019 року. Тоді фахівці реєстрували кількість смертей серед учасників дослідження.

Після аналізу всіх факторів експерти встановили, що у тих, хто відчував труднощі при ходьбі, ризик смерті збільшувався на 22%, мав проблеми з силою хватки — на 15%, підйомом зі стільця — 14%, і на 30% у тих, хто відзначав труднощі в повсякденному житті.

Вчені також з’ясували, що серед учасників дослідження, які згодом померли, показники часу підйому зі стільця були гіршими за десять років до смерті, власна оцінка рухової функції — за сім років, складнощі в повсякденному житті — за чотири роки.

Нагадаємо, вченим вдалося розгадати секрет довголіття. З’ясувалося, що до складу мікробіому кишечника довгожителів входить більша кількість бактерій, які перетворюють первинні жовчні кислоти у вторинні.

Джерело: bmj



