Ветерану АТО, угрожавшему взорвать Кабмин, избрали меру пресечения. Фото: ФБ

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Ракурс

Ветерану АТО Владимиру Прохничу, который угрожал взорвать Кабмин, суд избрал меру пресечения. До 27 сентября мужчина будет находиться в СИЗО.

Соответствующее решение принял Печерский райсуд Киева. Заседание, на котором рассматривали дело Прохнича, состоялось 6 августа.

Дело открыли по статьям о:

захвате государственных зданий;

незаконном лишении свободы;

незаконном обращении с оружием.

Как заявляли в полиции, за содеянное ветерану АТО грозит до 15 лет за решеткой. Сразу несколько человек хотели взять ветерана АТО на поруки, среди них — его боевые побратимы, а также Ксения Возницына, возглавляющая госпиталь ветеранов войны «Лесная поляна». Ее заявление просила удовлетворить министр по делам ветеранов Юлия Лапутина.

На суде свидетельствовала военный психолог, которая служила вместе с обвиняемым. Женщина заявила, что в мужчины есть опухоль в мозге, которая расширяется. Мол, именно этим можно объяснить агрессивные действия ветерана АТО.

Напомним, 4 августа Кабинет министров захватил бывший боец «Айдара» Владимир Прохнич. Он был вооружен гранатой РГД, которая взрывается от удара. После инцидента правоохранители открыли четыре уголовных производства.

Глава Нацполиции Игорь Клименко на брифинге рассказал, что мужчина сдался после разговора с товарищем. А министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что злоумышленнику назначили психиатрическую экспертизу, чтобы выяснить, почему он так поступил.