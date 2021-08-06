Расследование дела Чауса завершили детективы НАБУ. Фото: УНН

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Расследование дела Николая Чауса завершили Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). Судья-беглец требовал и получил неправомерную выгоду в 150 тыс. долл.

6 августа стороне защиты открыли материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Подозреваемого вызвали для допроса в НАБУ 5 и 6 августа. В то же время от дачи показаний он отказался. Однако следствие уже собрало достаточно доказательств для составления обвинительного акта, — говорится в сообщении.

Действия бывшего судьи квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины («принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством»).

Учитывая общественный резонанс, НАБУ опубликовало фрагменты рассекреченных материалов негласных следственных действий, которые осуществляли антикоррупционное бюро и САП в рамках дела.

Напомним, Николай Чаус проходит в уголовном производстве по взяточничеству и как потерпевший по делу о похищении. Высший антикоррупционный суд Украины избрал экс-судье Днепровского районного суда меру пресечения — круглосуточный домашний арест.