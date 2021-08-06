Вплив бутильованої води на навколишнє середовище оцінили дослідники. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n158475-vplyv-butylovanoyi-vody-na-navkolyshnie-seredovysche-ocinyly-doslidnyky.html

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Вплив бутильованої води на навколишнє середовище в 1400 разів вищий, ніж у води з-під крана.

Іспанські вчені підрахували, що якби всі жителі Барселони пили б тільки воду з пляшок, це призвело б до збільшення витрат на видобуток ресурсів у 3500 разів, ніж якби всі ці люди пили воду з-під крана. Про це пише Science of the Total Environment.

Дослідження було проведено після збільшення використання бутильованої води в Барселоні попри недавнє поліпшення якості водопровідної води в місті.

Згідно The Guardian, тільки в США для виробництва пластикових пляшок потрібно 17 млн ​​барелів нафти щорічно, тому ця проблема однозначно виходить за межі Барселони.

Це дослідження може допомогти скоротити споживання води в пляшках, але нам потрібна більш активна політика, щоб це змінити, — зазначили автори дослідження.



Нагадаємо, щорічно в океани потрапляє близько 2,7 млн тонн пластику. Міжнародна група вчених, проаналізувавши дані, виявила, що до 80% всіх пластмас надходять в океан з міських районів Південно-Східної Азії та Західної Африки через річки.

Джерело: Science of the Total Environment