Рекордні 170 тис. осіб вакцинувалися за добу, тисяча українців захворіли

https://racurs.ua/ua/n158481-rekordni-170-tys-osib-vakcynuvalysya-za-dobu-sche-tysyacha-zahvorily-moz.html

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Рекордні 170 тис. осіб вакцинувалися за минулу добу. Коронавірус в Україні станом на ранок 7 серпня виявили у 1 тис. 54 пацієнтів.

Про це у Фейсбук повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

В Україні зафіксовано 1 тис. 54 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 72, медпрацівників — 13), — йдеться у повідомленні.

У п’ятницю лікарі госпіталізували 534 особи. На жаль, від наслідків коронавірусної інфекції вчора померло 20 українців.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у:

Києві (176),

Харківській області (100),

Одеській області (76),

Дніпропетровській області (75),

Херсонській області (68).

Новий рекорд щеплень за добу! 170 тис. 602 особи вакциновано проти COVID-19 6 серпня. Першу дозу отримали понад 101 тис. українців. Повністю імунізовані — 69 тис. 52 людини, — зауважили в МОЗ.

Впродовж минулої доби працювали 911 мобільних бригад та 3 тис. пунктів щеплення і центрів вакцинації.

Нагадаємо, за добу 5 серпня в Україні виявили 1 тис. 81 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіло 2,25 млн осіб. Зафіксовано летальних випадків — 53 тис. 85.

Згідно з даними Worldometer, Україна перебуває на 18-у місці за поширенням та кількістю смертей від COVID-19 у світі.