Рекордные 170 тыс. украинцев вакцинировались за сутки, еще тысяча заболели

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Ракурс

Рекордные 170 тыс. человек вакцинировались за прошедшие сутки. Коронавирус в Украине по состоянию на утро 7 августа обнаружили у 1 тыс. 54 пациентов.

Об этом в Фейсбуке сообщает Министерство здравоохранения Украины.

В Украине зафиксировано 1 тыс. 54 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 72, медработников — 13), — говорится в сообщении.

В пятницу врачи госпитализировали 534 человека. К сожалению, от последствий коронавирусной инфекции вчера умерли 20 украинцев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:

Киеве (176),

Харьковской области (100),

Одесской области (76),

Днепропетровской области (75),

Херсонской области (68).

Новый рекорд прививок в сутки! 170 тыс. 602 человека вакцинированы против COVID-19 6 августа. Первую дозу получили более 101 тыс. украинцев. Полностью иммунизированы — 69 тыс. 52 человека, — отметили в Минздраве.

На протяжении суток работали 911 мобильных бригад и 3 тыс. пунктов и центров вакцинации.

Напомним, за сутки 5 августа в Украине обнаружили 1 тыс. 81 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. За все время пандемии в Украине заболели 2,25 млн человек. Зафиксировано летальных случаев — 53 тыс. 85.

Согласно данным Worldometer, Украина находится на 18-м месте по распространению и количеству смертей от COVID-19 в мире.