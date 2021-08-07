Мустафа Найем получил новую должность в Кабмине

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Ракурс

Мустафа Найем, бывший народный депутат, получил новую должность в правительстве. Экс-нардеп, которого ранее в апреле уволили из «Укроборонпрома», в августе назначили заместителем министра инфраструктуры.

Эту информацию Найем официально подтвердил в своем Telegram-канале.

СМИ писали о новой работе Найема несколькими днями ранее, но распоряжение Кабинета министров вступило в силу лишь 6 августа.

По словам чиновника, зона его ответственности — структурные подразделения Министерства инфраструктуры, которые отвечают за автомобильные перевозки, Государственная служба безопасности на транспорте и госпредприятия, обслуживающие эти сферы.

Руководители территориальных управлений, которые обычно являются протеже политиков, овладели схемами поборов, на маршрутах процветают нелегальные перевозки, а разрешения на международные перевозки перепродают и воруют прямо со склада, — отметил Найем.

Найем считает возложенные на него обязанности «одними из самых сложных, токсичных и коррупционных направлений в министерстве». Также он уже пожаловался на бюрократию, взяточничество и нехватку кадров.