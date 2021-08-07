Мустафа Найєм отримав нову посаду в уряді

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Ракурс

Мустафа Найєм, колишній народний депутат, отримав нову посаду в уряді. Екс-нардеп, котрого цьогоріч у квітні звільнили з «Укроборонпрому», у серпні призначили заступником міністра інфраструктури.

Цю інформацію Найєм офіційно підтвердив у своєму Telegram-каналі.

ЗМІ писали про нову роботу Найєма кількома днями раніше, але розпорядження Кабінету міністрів набрало чинності лише 6 серпня.

За словами чиновника, зона його відповідальності — структурні підрозділи Міністерства інфраструктури, які відповідають за автомобільні перевезення, Державна служба безпеки на транспорті та держпідприємства, що обслуговують ці сфери.

Керівники територіальних управлінь, які зазвичай є протеже політиків, опанували схеми поборів, на маршрутах процвітають нелегальні перевезення, а дозволи на міжнародні перевезення перепродаються та крадуться прямо зі складу, — зазначив Найєм.

Найєм вважає покладені на нього обов’язки «одними із найскладніших, токсичніших та корупційних напрямків в міністерстві». Також він вже поскаржився на бюрократію, хабарництво і нестачу кадрів.