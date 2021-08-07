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Ракурс
Боксер Хижняк стал серебряным призером Олимпиады-2020

Боксер Хижняк стал серебряным призером Олимпиады-2020 (ФОТО)

7 авг 2021, 09:30
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Боксер Александр Хижняк стал серебряным призером Олимпиады-2020 — в финальном поединке «полтавский танк» уступил бразильцу Эберту Соузе.

26-летний Хижняк — вице-чемпион по боксу. Украинский боксер прошел всю турнирную сетку в Токио на пути к финалу — поочередно выбил соперников из Японии, Доминиканской Республики и Филиппин. В решающем бою за «золото» украинец сражался против представителя Бразилии. Оба спортсмена ранее уже встречались на ринге в 2019 и 2020 годах. Тогда дважды побеждал украинец.

«Полтавский танк» полностью доминировал первые два раунда в ринге. Однако в последнем раунде за полторы минуты до конца пропустил встречный удар и упал. Он сразу же встал на ноги, но немного пошатнулся. Рефери принял довольно спорное решение остановить бой и отдать победу Соузе.


На момент остановки боя Хижняк побеждал по оценкам всех судей со счетом 20−18. Таким образом бразильцу для победы нужен был только нокаут, что он и реализовал.

Источник: Ракурс


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