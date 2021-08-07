Наивысшую ракету в истории космонавтики собрала SpaceX

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Ракурс

SpaceX, частная американская космическая компания Илона Маска, собрала самую высокую ракету в истории космонавтики. Космический челнок Starship, который планируют использовать для межпланетных полетов (в частности пилотируемых полетов на Луну и Марс), уже установили на тяжелый носитель Super Heavy.

Высота ракеты — свыше 118 метров, что на семь метров превышает показатели предыдущего рекордсмена — американской ракеты «Сатурн-5», которая отправляла людей на Луну. Об этом сообщает SpaceX на собственной Твиттер-странице.

До отправления Starship в космос еще далеко. Сейчас компания изобретателя Илона Маска тестирует прототип ракеты. После тестирования ракету разберут и изучать на предмет выявления возможных дефектов.

Первый прототип корабля Starship запустят в около-орбитальный полет. Обе ступени ракеты вернутся на Землю. SpaceX намерена провести этот запуск еще в этом году.

Напомним, SpaceX приступила к разработке свое космического корабля в 2018 году. Впоследствии началось тестирование гигантских двигателей ракеты. В 2019 году стартовало строительство космодрома Starbase в штате Техас, где проходят испытания. В мае 2021 года прототип корабля впервые успешно вернулся на Землю, однако был зафиксирован небольшой пожар.

Starship разработан для доставки людей и грузов на орбиту Земли, Луны, Марса и других объектов в космосе.