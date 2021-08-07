Какое соглашение расторгнут с РФ после «Крымской платформы», назвал Кравчук

https://racurs.ua/n158486-kakoe-soglashenie-rastorgnut-s-rf-posle-krymskoy-platformy-nazval-kravchuk.html

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Какое соглашение Киев планирует расторгнуть с Россией в случае успеха «Крымской платформы», рассказал экс-президент и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

По мнению политика, сейчас «невозможно» денонсировать соглашение с Москвой о базировании Черноморского флота России в оккупированном Крыму. Кравчук убежден, что этот вопрос можно ставить в случае успеха «Крымской платформы» и возвращения полуострова под контроль Украины.

Сейчас главное — предложенная Зеленским и поддержанная многими странами «Крымская платформа»… Россия создала отдельную спецгруппу для ее блокировки, усмотрев там опасность. Вот, когда вопрос возвращения Крыма хоть немного начнет продвигаться вперед и мы увидим позитивные шаги, тогда, думаю, может быть поставлен и вопрос денонсации договора. А сейчас этот вопрос, ставь его или нет, не имеет реальной силы, — отметил Кравчук в интервью изданию «Левый берег».



Напомним, в 2014 году президент страны-агрессора Владимир Путин подписал закон РФ о прекращении действия соглашений, касающихся пребывания Черноморского флота России на территории Украины. Документ предусматривал прекращение действия соглашений между Киевом и Москвой о параметрах разделения Черноморского флота, статусе и условиях его пребывания на территории Украины. В Министерстве иностранных дел Украины тогда заявили, что денонсация Кремлем соглашений будет означать нелегитимность пребывания в Крыму российского флота.

Источник: «Левый берег».