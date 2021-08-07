Штам “Дельта” загрожує вагітним — медики

https://racurs.ua/ua/n158488-shtam-delta-zagrojuie-vagitnym-medyky.html

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Штам коронавірусу «Дельта» є найбільш небезпечним для вагітних жінок. Таку думку висловила професор акушерства з нідерландського Утрехта Кітті Блуменкамп (UMC Utrecht).

Про це повідомляє видання AD з посиланням на коментар медиків, котрі працюють у лікарнях Утрехта.

У нідерландському місті, як вказують фахівці, впродовж останніх тижнів зросла кількість госпіталізацій з коронавірусною інфекцією вагітних жінок, котрі не були вакциновані. У них діагностовано складний перебіг хвороби. Лікарі описують пацієнток як «молодих, струнких, білих жінок без COVID-щеплень».

Ці жінки не вакциновані, а також не мають будь-яких супутніх захворювань. Однак, вони важко хворіють (на COVID-19 — ред.), — цитує видання Блуменкамп.

Разом з тим, вона додала, що вагітні жінки повинні самі вирішувати, хочуть вони вакцинуватися чи ні. Проте вони повинні бути добре поінформовані та усвідомлювати наслідки відмови від вакцинації. Після пологів жінка може перебувати на апараті штучної вентиляції легень у відділенні інтенсивної терапії. Зокрема, в Утрехті минулого тижня було четверо вагітних жінок з коронавірусною інфекцією.

Подібна ситуація спостерігається й у Великій Британії — там 99% вагітних жінок з COVID-19 не мали щеплення.

Нагадаємо, з травня у Нідерландах рекомендують всім вагітним жінкам робити щеплення вакцинами Pfizer або Moderna, які були визнані безпечними та ефективними.

Окрім цього, країна з 8 серпня запроваджує штраф у 95 євро для мандрівників, які не мають доказів щодо повної вакцинації або негативного тесту на коронавірус.

Джерело: AD