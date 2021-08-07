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Ракурс
Снег засыпал трассу Одесса-Николаев

Снег засыпал трассу Одесса-Николаев (ФОТО, ВИДЕО)

7 авг 2021, 14:50
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Снег засыпал трассу Одесса-Николаев в субботу, 7 августа. Также сегодня на юге Украины выпали обильные осадки. Накануне синоптики предупреждали о грозах, граде и шквалах, которые ожидаются в Николаевской, Одесской, Херсонской на ряде других областей.

Водители на трассе Одесса-Николаев зафиксировали снег. Об этом пишет местное издание 048.ua.

Известно, что на автодороге в направлении Николаева прошел сильный ливень. Там также выпал град и снег.

Кроме этого, непогода повалила много деревьев. Сейчас автомобили на отдельных участках стоят в пробках. Видео с места происшествия публикуют очевидцы в соцсетях.

Также жители Николаева сообщают, что в городе прошел сильный ливень с градом. Отмечается, что вдоль «одесской» трассы у села Сливино, Весеннее и Кривая Балка выпал град размером с перепелиное яйцо. Водители говорят о частичном повреждении дороги.


Источник: Ракурс


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