В большинстве регионов Украины 8 августа осадков не ожидается

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Ракурс

Погода в Украине 8 августа в некоторых районах центра и Левобережья еще будет испытывать влияние восходящих атмосферных фронтов, которые постепенно смещаются на восток, однако на большинство территории страны уже распространит свое влияние антициклон с юго-запада, который принесет с собой преимущественно солнечную погоду с комфортными значениями температуры.

В восточной части, Приазовье и Крыму возможны кратковременные дожди и грозы, в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях грозы, местами град и шквалы, 15−20 м/с. На остальной территории — без осадков. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 8 августа будет без осадков. Температура воздуха ночью составит +13…+15°, днем — +27…+29°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода во Львове будет без осадков, переменная облачность. Ночью и утром слабый туман. Столбики термометров ночью опустятся до +10…+12, днем — поднимутся до + 28…+30°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Погода в Одессе будет без осадков в течение суток. Термометры ночью покажут +15…+17°, днем — +29…+31°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода в Днепре предусматривает дождь ночью и отсутствие осадков днем. Ночью температура воздуха составит +16…+18°, днем — +28…+30°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода в Харькове также будет с дождем ночью и без осадков днем. Синоптики прогнозируют температуру воздуха ночью +18…+20°, днем — +31…+33°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатье будет без осадков ночью и днем. Ожидается температура воздуха +12…+14° ночью и +29…+31° днем. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 8 августа будет достаточно неспокойной, в течение суток ожидаются возмущения.