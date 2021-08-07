Боевики запустили управляемую ракету по автокрану — погиб украинский военный

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На Донбассе погиб украинский военный, фото: «Вернись живым»
Боевики запустили управляемую ракету по автокрану — погиб украинский военныйhttps://racurs.ua/n158494-boeviki-zapustili-upravlyaemuu-raketu-po-avtokranu-pogib-ukrainskiy-voennyy.htmlРакурс
Война на Донбассе продолжает забирать жизни украинских военных.
Сегодня, 7 августа, в населенном пункте Пески российско-террористические войска запустили противотанковую управляемую ракету по автокрану, который оказывал помощь местным жителям по восстановлению поврежденной гражданской инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Оперативно-тактической группировки «Восток».
В результате погиб военнослужащий из состава Объединенных сил. Еще один военный ранен, его состояние средней тяжести.
На обстрел противника наши военные открыли ответный огонь, — отмечается в сообщении.
Отмечается, что это не первый случай обстрела оккупантами гражданской инфраструктуры за последние время. Так, 5 августа, российско-террористические войска выстрелами из противотанковых пушек повредили жилой пятиэтажный дом и гражданский автомобиль. Также был тяжело ранен местный житель, который находился в собственной квартире.
В тот же день боевики обстреляли окраину населенного пункта Галициновка из артиллерийских систем калибра 122 мм. В результате были повреждены сельскохозяйственные угодья и дорога.
По информации Telegram-канала «Последний блокпост», погибший — боец 58-й отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского.
Напомним, в начале июля в результате обстрела погиб военный медик.
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