Боевики запустили управляемую ракету по автокрану — погиб украинский военный

На Донбассе погиб украинский военный, фото: «Вернись живым»

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Война на Донбассе продолжает забирать жизни украинских военных.

Сегодня, 7 августа, в населенном пункте Пески российско-террористические войска запустили противотанковую управляемую ракету по автокрану, который оказывал помощь местным жителям по восстановлению поврежденной гражданской инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Оперативно-тактической группировки «Восток».

В результате погиб военнослужащий из состава Объединенных сил. Еще один военный ранен, его состояние средней тяжести.

На обстрел противника наши военные открыли ответный огонь, — отмечается в сообщении.

Отмечается, что это не первый случай обстрела оккупантами гражданской инфраструктуры за последние время. Так, 5 августа, российско-террористические войска выстрелами из противотанковых пушек повредили жилой пятиэтажный дом и гражданский автомобиль. Также был тяжело ранен местный житель, который находился в собственной квартире.

В тот же день боевики обстреляли окраину населенного пункта Галициновка из артиллерийских систем калибра 122 мм. В результате были повреждены сельскохозяйственные угодья и дорога.

По информации Telegram-канала «Последний блокпост», погибший — боец 58-й отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского.

Напомним, в начале июля в результате обстрела погиб военный медик.