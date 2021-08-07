7 августа в зоне ООС погиб украинский военный, фото: «Главком»

https://racurs.ua/n158504-nazvano-imya-voennogo-pogibshego-7-avgusta-na-donbasse.html

Ракурс

На Донбассе сегодня, 7 августа, в результате совершенного российско-террористическими войсками обстрела в районе поселка Пески погиб младший сержант воинской части А1376 (58-я отдельная мотопехотная бригада им. Гетмана Ивана Выговского) 32-летний выходец из Конотопского района Сумской области Ярослав Семеняк.

Об этом сообщается на сайте Сумской облгосадминистрации.

Младший сержант воинской части А1376 погиб 7 августа в результате вражеского обстрела из ПТУР ВОП «ПАССАТ» в районе поселка Пески, — отмечается в сообщении.

Отмечается, что погибший с июня 2020 года служил по контракту.

Напомним, боевики сегодня в поселке Пески запустили противотанковую управляемую ракету по автокрану, который был задействован в восстановлении поврежденной гражданской инфраструктуры. В результате один украинский военный погиб, еще один был ранен и госпитализирован в состоянии средней тяжести.