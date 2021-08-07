Во время развертывания флага на «Бандерштадте», скриншот видео

https://racurs.ua/n158503-gigantskiy-flag-ukrainy-razvernuli-na-muzykalnom-festivale-video.html

Ракурс

Крупнейший в мире флага Украины — стяг размером 40 на 60 м, внесенный в Книгу рекордов Гннеса и Книгу рекордов Украины, развернули на фестивале «Бандерштадт», который проходит рядом с Луцком.

Об этом сообщается на странице фестиваля в соцсетях.

Площадь флага составляет 2,4 тыс. кв. м, вес — около 300 кг. Для развертывания флага такого размера потребуется около 200 человек.

Впервые этот флаг развернули в Киеве в День Независимости 24 августа 2012 года. С тех пор он побывал в нескольких десятках городов в большинстве областей Украины стал свидетелем многих событий.

Он видел много важных футбольных матчей, когда в одиночестве поддерживал футболистов во время карантина для болельщиков, — отмечается в сообщении.



Напомним, в июле в Мариуполе военнослужащие растянув в честь дня создания своей военной части гигантский флаг Украины длиной 128 м.