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Ракурс
Во время развертывания флага на «Бандерштадте», скриншот видео

Гигантский флаг Украины развернули на музыкальном фестивале (ВИДЕО)

7 авг 2021, 22:26
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Крупнейший в мире флага Украины — стяг размером 40 на 60 м, внесенный в Книгу рекордов Гннеса и Книгу рекордов Украины, развернули на фестивале «Бандерштадт», который проходит рядом с Луцком.

Об этом сообщается на странице фестиваля в соцсетях.

Площадь флага составляет 2,4 тыс. кв. м, вес — около 300 кг. Для развертывания флага такого размера потребуется около 200 человек.

Впервые этот флаг развернули в Киеве в День Независимости 24 августа 2012 года. С тех пор он побывал в нескольких десятках городов в большинстве областей Украины стал свидетелем многих событий.

Он видел много важных футбольных матчей, когда в одиночестве поддерживал футболистов во время карантина для болельщиков, — отмечается в сообщении.


Напомним, в июле в Мариуполе военнослужащие растянув в честь дня создания своей военной части гигантский флаг Украины длиной 128 м.

Источник: Ракурс


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