США отправят бомбардировщики для борьбы с талибами, фото: «Бастион»

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США отправили в Афганистан бомбардировщики B-52 Stratofortress для борьбы с талибами.

Такие действия со стороны США призваны помочь остановить наступление повстанцев на три ключевых города страны, сообщает издание The Times.

Талибы недавно захватили город Зарандж — столицу расположенной на границе с Ираном юго-западной афганской провинции Нимроз. Это первый большой город, захваченный ими после вывода из Афганистана войск США.

Возвращение В-52 после по крайней мере годового перерыва является ярким признаком того, что Пентагон вынужден усиливать ежедневные вылеты не только для остановки движения «Талибан», но и для оказания помощи военно-воздушным силам Афганистана, — подчеркивает издание.

По информации издания, бомбардировщики вылетели с американской авиабазы в Катаре. Сколько именно самолетов решили послать в Афганистан, не сообщается. Известно, что они нанесут удары по целям в провинциях Кандагар, Герат, Лашкаргах и Гильменд.

Boeing B-52 Stratofortress — американский многофункциональный тяжелый сверхдальний стратегический бомбардировщик-ракетоносец, способный на дозвуковой скорости на высотах до 15 км нести различные виды оружия, в том числе ядерное.

Источник: The Times