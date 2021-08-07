В Украине 8 августа отмечают День войск связи, фото: телеканал «Прямый»

https://racurs.ua/n158501-8-avgusta-otmechaut-den-voysk-svyazi-i-den-alpinista.html

Ракурс

8 августа в Украине ежегодно отмечается День войск связи. Этот праздник был введен в 2000 году указом тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы «…учитывая заслуги войск связи в укреплении обороноспособности государства».

Также 8 августа отмечают Международный день офтальмологии. Эта дата выбрана, поскольку на нее попадает день рождения хирурга-офтальмолога Святослава Федорова, который в 1960 году впервые сделал уникальную операцию по вживлению в глаз человека искусственного хрусталика вместо поврежденного.

8 августа отмечают еще один профессиональный праздник — Международный день альпиниста. Эта дата выбрана в память о первом восхождении на Монблан — высочайшую точку Альп (4 тыс. 809 м), которую покорили швейцарские альпинисты Жак Бальма и Мишель-Габриель Паккард в 1786 году.

Еще один профессиональный праздник, который будут отмечать 8 августа — День строителя. Оно ежегодно приходится на второе воскресенье августа. Этот праздник был введен еще в 1955 году в Советском Союзе. В Украине он был установлен в 1993 году указом тогдашнего президента Леонида Кравчука «…в поддержку инициативы работников строительства и промышленности строительных материалов Украины».

Во второе воскресенье августа отмечают еще один профессиональный праздник — День работников ветеринарной медицины. Он был введен в 2001 году указом тогдашнего президента Леонида Кучмы «…отмечая весомый вклад работников ветеринарной медицины в обеспечение ветеринарного и эпизоотического благополучия, ветеринарно-санитарной безопасности продуктов животноводства и охраны окружающей среды».

Кроме того, 8 августа отмечают Всемирный день кошек. Этот праздник был учрежден Международным фондом защиты животных. В мире сегодня насчитывается более 250 пород кошек. Не существует общепринятого способа отмечать этот день, каждый сам по собственному желанию может устроить праздник для своего домашнего любимца.

Православная церковь в этот день чтит святого Ермолая, а также мучеников Ермократа и Ермиппа из города Никомедия, которые стали жертвами преследований христиан, организованных римским императором Максимилианом в IV в.

Считается, что Ермолай обратил в христианство будущего святого великомученика Пантелеймона Целителя.

Народные приметы: