В Україні 8 серпня відзначають День військ зв’язку, фото: телеканал «Прямий»

https://racurs.ua/ua/n158501-8-serpnya-vidznachaut-den-viysk-zv-yazku-ta-den-alpinista.html

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8 серпня в Україні щороку відзначають День військ зв’язку. Це свято було запроваджене у 2000 році указом тодішнього президента України Леоніда Кучми «…ураховуючи заслуги військ зв’язку у зміцненні обороноздатності держави».

Також 8 серпня відзначають Міжнародний день офтальмології. Цю дату обрано, оскільки на неї припадає день народження хірурга-офтальмолога Святослава Федорова, який у 1960 році вперше зробив унікальну операцію з вживлення в око людини штучного кришталика замість ушкодженого.

8 серпня відзначають ще одне професійне свято — Міжнародний день альпініста. Цю дату обрано в пам’ять про перше сходження на Монблан — найвищу точку Альп (4 тис. 809 м), яку підкорили швейцарські альпіністи Жак Бальма та Мішель-Габрієль Паккард у 1786 році.

Ще одне професійне свято, яке відзначатимуть 8 серпня — День будівельника. Воно щороку припадає на другу неділю серпня. Це свято було запроваджене ще у 1955 році в Радянському Союзі. В Україні воно було встановлене у 1993 році указом тодішнього президента Леоніда Кравчука «…на підтримку ініціативи працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України».

У другу неділю серпня відзначають ще одне професійне свято — День працівників ветеринарної медицини. Воно було запроваджене у 2001 році указом тодішнього президента Леоніда Кучми «…відзначаючи вагомий внесок працівників ветеринарної медицини у забезпечення ветеринарного та епізоотичного благополуччя, ветеринарно-санітарної безпеки продуктів тваринництва і охорони довкілля».

Крім того, 8 серпня відзначають Всесвітній день кішок. Це свято було засноване Міжнародним фондом захисту тварин. У світі сьогодні нараховують понад 250 порід кішок. Не існує загальноприйнятого способу відзначати цей день, кожен сам за власним бажанням може влаштувати свято для свого домашнього улюбленця.

Православна церква цього дня вшановує святого Єрмолая, а також мучеників Ермократа і Ерміппа з міста Нікомедія, які стали жертвами переслідувань християн, організованих римським імператором Максиміліаном у IV ст.

Вважається, що Єрмолай навернув до християнства майбутнього святого великомученика Пантелеймона Цілителя.

Народні прикмети: