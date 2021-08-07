США відправлять бомбардувальники для боротьби з талібами, фото: «Бастион»

https://racurs.ua/ua/n158502-bombarduvalnyky-b-52-ssha-vidpravyly-dlya-borotby-z-talibamy-zmi.html

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США відправили до Афганістану бомбардувальники B-52 Stratofortress для боротьби з талібами.

Такі дії з боку США покликані допомогти зупинити наступ повстанців на три ключові міста країни, повідомляє видання The Times.

Таліби нещодавно захопили місто Зарандж — столицю розташованої на межі з Іраном південно-західної афганської провінції Німроз. Це перше велике місто, захоплене ними після виведення з Афганістану військ США.

Повернення В-52 після принаймні річної перерви є найяскравішою ознакою того, що Пентагон змушений посилювати щоденні вильоти не тільки для зупинки руху «Талібан», а й для надання допомоги військово-повітряним силам Афганістану, — наголошує видання.

За інформацією видання, бомбардувальники вилетіли з американської авіабази в Катарі. Скільки саме літаків вирішили надіслати до Афганістану, не повідомляється. Відомо, що вони завдадуть ударів по цілях в провінціях Кандагар, Герат, Лашкаргах і Гільменд.

Boeing B-52 Stratofortress — американський багатофункціональний важкий наддалекий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець, здатний на дозвуковій швидкості на висотах до 15 км нести різні види зброї, зокрема й ядерну.

Джерело: The Times