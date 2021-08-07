Під час розгортання прапора на «Бандерштадті», скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n158503-gigantskyy-prapor-ukrayiny-rozgornuly-na-muzychnomu-festyvali-video.html

Ракурс

Найбільший у світі прапору України — стяг розміром 40 на 60 м, внесений до Книги рекордів Гіннеса та Книги рекордів України, розгорнули на фестивалі «Бандерштадт», котрий відбувається поруч із Луцьком.

Про це повідомляється на сторінці фестивалю в соцмережах.

Площа прапора становить 2,4 тис. кв. м, вага — близько 300 кг. Для розгортання прапора такого розміру потрібно близько 200 людей.

Вперше цей стяг розгорнули у Києві в День Незалежності 24 серпня 2012 року. З того часу він побував у кількох десятках міст у більшості областей України став свідком багатьох подій.

Він бачив багато важливих футбольних матчів, коли на самоті підтримував футболістів під час карантинних обмежень для вболівальників, — зазначається в повідомленні.



Нагадаємо, в липні у Маріуполі військовослужбовці розтягнули на честь дня створення своєї військової частини гігантський прапор України довжиною 128 м.