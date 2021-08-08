«Серебро» в последний день Олимпиады завоевала украинская велогонщица. Фото: Твиттер

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Ракурс

На Олимпиаде-2020 в Токио украинская велогонщица Елена Старикова завоевала серебряную медаль в индивидуальном спринте.

В полуфинале она сумела справиться с трехкратной чемпионкой мира и бронзовой медалисткой Лондона-2012 Ли Хвейши из Гонконга. Об этом стало известно из трансляции Олимпиады.

В борьбе за золото Старикова уступила в двух заездах мировой рекордсменке Келси Митчелл из Канады. Это первая медаль для Украины в велотреке на нынешней Олимпиаде.

Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. Украинская команда уже завоевала 19 медалей: одну золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых.

Напомним, ранее украинские спортсменки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова стали серебряными призерами летних Олимпийских игр 2020 в Токио. Украинки в двойке на дистанции 500 м уступили лишь спортсменкам из Китая, но уверенно опередили всех соперниц.