Правила вакцинации хочет изменить Минздрав – подробности

https://racurs.ua/n158510-pravila-vakcinacii-hochet-izmenit-minzdrav-podrobnosti.html

Ракурс

Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине. Министерство здравоохранения рекомендует в два раза уменьшить интервал между первой и второй дозами вакцины.

Это поможет вакцинировать больше людей в те же сроки. Об этом заявил главный санитарный врач страны Игорь Кузин в интервью «Радіо Свобода».

Сейчас в Украине интервал между дозами составляет 28 дней. Для того чтобы охватить большее количество людей, рекомендуется использовать 14-дневный интервал, — сказал он.

Кузин объяснил, что Министерство здравоохранения руководствуется данными научных исследований. Многие страны в рамках клинических исследований проводили вакцинацию CoronaVac с интервалом в 14 дней.

По данным Минздрава, за прошедшие сутки, 7 августа, прививки от COVID-19 получили 78 тыс. 965 человек, среди них 50 тыс. 993 человека были вакцинированы первой дозой.

С начала вакцинальной кампании привито 4 млн 106 тыс. 85 человек, из них две дозы получили 2 млн 381 тыс. 190 человек.

Источник: «Радіо Свобода»

Напомним, вакцинация от коронавируса в Украине продолжается с конца февраля 2021 года. В Министерстве здравоохранения не исключают, что для вакцинированных лиц могут быть введены привилегии.