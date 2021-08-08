Бомбардировщики США уничтожили больше 200 талибов в Афганистане. Фото: Главком

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Армия США нанесла удар по боевикам радикальной террористической группировки «Талибан» в захваченном ими городе Шеберган — столице провинции Джаузджан.

В результате авиаудара уничтожены сотни талибов. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-центра министерства обороны Афганистана Фавад Аман.

Более 200 террористов Талибана были убиты в городе Шеберган, когда ВВС нанесли вечером удар по местам их сбора и тайниках. Значительное количество их вооружения и боеприпасов, а также более сотни транспортных средств были уничтожены вследствие авиаударов, — написал он.

Аман добавил, что авиаудары нанес американский бомбардировщик В-52. 7 августа стало известно, что город Шеберган по большей части захвачен талибами, а силы безопасности перегруппировываются в аэропорту и пригородах. Это уже второй центр провинции в стране за сутки, который пал перед талибами.

Также 7 августа террористы впервые взяли под свой контроль центр провинции. Город Зарандж, который является центром провинции Нимроз, пал после ожесточенных атак со стороны талибов.

Напомним, ранее мы сообщали, что США отправили в Афганистан бомбардировщики B-52 Stratofortress для борьбы с талибами. Такие действия со стороны Штатов призваны помочь остановить наступление повстанцев на три ключевых города страны.