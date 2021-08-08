Бомбардувальники США знищили понад 200 талібів в Афганістані. Фото: Главком

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Армія США завдала удару по бойовиках радикального терористичного угруповання «Талібан» в захопленому ними місті Шеберган — столиці провінції Джаузджан.

У результаті авіаудару знищені понад 200 талібів. Про це заявив заступник керівника прес-центру міністерства оборони Афганістану Фавад Аман.

Понад 200 терористів Талібану було вбито у місті Шеберган, коли ВПС завдали удару по місцях їхнього збору та сховках. Значна кількість озброєння та боєприпасів, а також більше сотні транспортних засобів були знищені унаслідок авіаударів, — написав він.

Аман додав, що авіаудари завдав американський бомбардувальник В-52. 7 серпня стало відомо, що місто Шеберган здебільшого захоплене талібами, а сили безпеки перегрупуються в аеропорту і передмістях. Це вже другий центр провінції в країні за добу, який упав перед талібами.

Також 7 серпня терористи вперше взяли під свій контроль центр провінції. Місто Зарандж, яка є центром провінції Німроз, впало після запеклих атак з боку талібів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що США відправили до Афганістану бомбардувальники B-52 Stratofortress для боротьби з талібами. Такі дії з боку Штатів покликані допомогти зупинити наступ повстанців на три ключові міста країни.