Лікувати коронавірус засобом від глистів запропонували вчені. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n158508-likuvaty-koronavirus-zasobom-vid-glystiv-zaproponuvaly-vcheni.html

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Коронавірус у світі продовжує активно розповсюджуватися. Американські вчені з’ясували, що засіб від глистів може стати перспективними ліками від COVID-19.

Саліциланіліди здатні перешкодити коронавірусній інфекції проникати в клітини, а також можуть боротися з цитокіновим штормом. Результати дослідження опубліковані в науковому журналі ACS Infectious Disease.

Найімовірніше, саліціланілід впорається і з новими мутаціями COVID-19. Однак на людях його ще не тестували.

Вже 10−15 років відомо, що саліціланіліди ефективні проти певних вірусів. Однак зона дії зазвичай обмежена кишечником, також препарати можуть виявитися токсичними, — уточнили дослідники.

Коли коронавірус почав поширюватися, вчені вирішили з’ясувати, наскільки саліціланіліди будуть ефективними проти SARS-CoV-2.

Одне із з'єднань в ході дослідження виявилося найефективнішим. Воно заважало інфікуванню культур клітин. З'єднання знизило рівень інтерлейкіну-6, сигнального білка, який відомий як ключовий фактор запалення та зазвичай спостерігається на пізніх стадіях COVID-19.

Нагадаємо, вчені виявили білок у крові, який сприяє цитокінового шторму — небезпечного стану, який часто стає причиною смерті інфікованих з важкою формою коронавірусу.

Джерело:ACS Infectious Disease