Літак впав на житловий будинок у США, є жертви. Фото: disciplesofflight.com

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Ракурс

Авіакатастрофа сталася в США — одномоторний літак впав на житловий будинок, загинули як мінімум двоє людей.

У місті Вікторія, штат Міннесота, в аварію потрапив Mooney M20, повідомляє телеканал Fox 9.

Після падіння і літак, і будинок загорілися. За даними поліції, ніхто з пасажирів на борту літака не вижив — точна кількість жертв ще встановлюється.

Деякі ЗМІ повідомляють про двох загиблих. Водночас на землі ніхто не постраждав.

Як стверджують очевидці аварії, літак почав розвалюватися на частини ще в повітрі. Його фрагменти розкидало по всьому району.

У Федеральному авіаційному управлінні США інформували, що борт прямував з муніципального аеропорту Олександрії (штат Вірджинія) в аеропорт міста Інден-Прері (штат Міннесота).

Mooney M20 — одномоторний легкий літак, популярний в США в авіаторів-любителів. Максимально він вміщує чотирьох осіб — пілота і трьох пасажирів.

Нагадаємо, 17 липня на Миколаївщині внаслідок падіння вертольоту загинули пілот та помічник пілота. Гелікоптер Мі-2, який належить компанії «Меридіан-Авіа-Агро», розбився біля села Зайве. Після падіння він загорівся.

Джерело: Fox 9