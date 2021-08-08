Самолет упал на жилой дом в США, есть жертвы (ФОТО)https://racurs.ua/n158507-samolet-upal-na-jiloy-dom-v-ssha-est-jertvy-foto.htmlРакурс
Авиакатастрофа произошла в США — одномоторный самолет упал на жилой дом, погибли как минимум два человека.
В городе Виктория, штат Миннесота, в аварию попал Mooney M20, сообщает телеканал Fox 9.
После падения и борт, и дом загорелись. По данным полиции, никто из находящихся на борту самолета не выжил — точное количество жертв еще устанавливается.
Некоторые СМИ сообщают о двух погибших. В то же время на земле никто не пострадал.
Как утверждают очевидцы аварии, самолет начал разваливаться на части уже в воздухе. Его фрагменты разбросало по всему району.
В Федеральном авиационном управлении США информировали, что борт направлялся из муниципального аэропорта Александрии (штат Вирджиния) в аэропорт города Инден-Прери (штат Миннесота).
Mooney M20 — одномоторный легкий самолет, популярный в США у авиаторов-любителей. Максимально он вмещает четверых человек — пилота и трех пассажиров.
Напомним, 17 июля в Николаевской области в результате падения вертолета погибли пилот и помощник пилота. Вертолет Ми-2, принадлежащий компании «Меридиан-Авиа-Агро», разбился возле села Зайвое. После падения он загорелся.
Источник: Fox 9