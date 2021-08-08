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Коронавирус в Украине. Фото: Facebook
Больше 600 украинцев заболели COVID-19 — статистика за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n158506-bolshe-600-ukraincev-zaboleli-covid-19-statistika-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 7 августа, подхватили 619 украинцев, среди которых 45 детей и 11 медработников.
К сожалению, от осложнений болезни умерли десять человек. Об этом 8 августа сообщили в Министерстве здравоохранения.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано — 561 человек;
- выздоровело — 235 человек;
- осуществлено тестирований — 33 тыс. 89 (в том числе методом ПЦР — 18 тыс. 276, методом ИФА — 2 тыс. 923).
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2 млн 259 тыс. 151 человек;
- выздоровело — 2 млн 190 тыс. 921 человек;
- летальных случаев — 53 тыс. 95;
- проведено ПЦР-тестов — 11 млн 528 тыс. 91.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Херсонской (101), Днепропетровской (72), Киеве (53), Одесской (50) и Харьковской (38) областях.
Напомним, вакцинация от коронавируса в Украине продолжается с конца февраля 2021 года. В Министерстве здравоохранения не исключают, что для вакцинированных лиц могут быть введены привилегии.
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