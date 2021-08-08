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Ракурс
Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

Больше 600 украинцев заболели COVID-19 — статистика за сутки (ИНФОГРАФИКА)

8 авг 2021, 08:37
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Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 7 августа, подхватили 619 украинцев, среди которых 45 детей и 11 медработников.

К сожалению, от осложнений болезни умерли десять человек. Об этом 8 августа сообщили в Министерстве здравоохранения.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано — 561 человек;
  • выздоровело — 235 человек;
  • осуществлено тестирований — 33 тыс. 89 (в том числе методом ПЦР — 18 тыс. 276, методом ИФА — 2 тыс. 923).

Статистика коронавируса. Инфографика: СНБО

Статистика коронавируса. Инфографика: СНБО

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 2 млн 259 тыс. 151 человек;
  • выздоровело — 2 млн 190 тыс. 921 человек;
  • летальных случаев — 53 тыс. 95;
  • проведено ПЦР-тестов — 11 млн 528 тыс. 91.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Херсонской (101), Днепропетровской (72), Киеве (53), Одесской (50) и Харьковской (38) областях.


Напомним, вакцинация от коронавируса в Украине продолжается с конца февраля 2021 года. В Министерстве здравоохранения не исключают, что для вакцинированных лиц могут быть введены привилегии.

Источник: Ракурс


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