Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n158506-bolshe-600-ukraincev-zaboleli-covid-19-statistika-za-sutki-infografika.html

Ракурс

Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 7 августа, подхватили 619 украинцев, среди которых 45 детей и 11 медработников.

К сожалению, от осложнений болезни умерли десять человек. Об этом 8 августа сообщили в Министерстве здравоохранения.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано — 561 человек;

выздоровело — 235 человек;

осуществлено тестирований — 33 тыс. 89 (в том числе методом ПЦР — 18 тыс. 276, методом ИФА — 2 тыс. 923).

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 млн 259 тыс. 151 человек;

выздоровело — 2 млн 190 тыс. 921 человек;

летальных случаев — 53 тыс. 95;

проведено ПЦР-тестов — 11 млн 528 тыс. 91.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Херсонской (101), Днепропетровской (72), Киеве (53), Одесской (50) и Харьковской (38) областях.

Напомним, вакцинация от коронавируса в Украине продолжается с конца февраля 2021 года. В Министерстве здравоохранения не исключают, что для вакцинированных лиц могут быть введены привилегии.