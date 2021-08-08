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Коронавірус в Україні. Фото: Facebook
Понад 600 українців захворіли на COVID-19 — статистика за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n158506-ponad-600-ukrayinciv-zahvorily-na-covid-19-statystyka-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні за минулу добу, 7 серпня, підхопили 619 українців, серед яких 45 дітей та 11 медпрацівників.
На жаль, від ускладнень хвороби померли десять людей. Про це 8 серпня повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано — 561 особа;
- одужало — 235 осіб;
- здійснено тестувань — 33 тис. 89 (зокрема методом ПЛР — 18 тис. 276, методом ІФА — 2 тис. 923).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло — 2 млн 259 тис. 151 особа;
- одужало — 2 млн 190 тис. 921 особа;
- летальних випадків — 53 тис. 95;
- проведено ПЛР-тестувань — 11 млн 528 тис. 91.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Херсонській (101), Дніпропетровській (72), Києві (53), Одеській (50) та Харківській (38) областях.
Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу в Україні триває з кінця лютого 2021 року. У Міністерстві охорони здоров’я не виключають, що для вакцинованих осіб можуть бути запроваджені привілеї.
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