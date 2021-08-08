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Ракурс
Коронавірус в Україні. Фото: Facebook

Понад 600 українців захворіли на COVID-19 — статистика за добу (ІНФОГРАФІКА)

8 сер 2021, 08:37
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Коронавірус в Україні за минулу добу, 7 серпня, підхопили 619 українців, серед яких 45 дітей та 11 медпрацівників.

На жаль, від ускладнень хвороби померли десять людей. Про це 8 серпня повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано — 561 особа;
  • одужало — 235 осіб;
  • здійснено тестувань — 33 тис. 89 (зокрема методом ПЛР — 18 тис. 276, методом ІФА — 2 тис. 923).

Статистика коронавірусу. Інфографіка: РНБО

Статистика коронавірусу. Інфографіка: РНБО

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло — 2 млн 259 тис. 151 особа;
  • одужало — 2 млн 190 тис. 921 особа;
  • летальних випадків — 53 тис. 95;
  • проведено ПЛР-тестувань — 11 млн 528 тис. 91.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Херсонській (101), Дніпропетровській (72), Києві (53), Одеській (50) та Харківській (38) областях.


Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу в Україні триває з кінця лютого 2021 року. У Міністерстві охорони здоров’я не виключають, що для вакцинованих осіб можуть бути запроваджені привілеї.

Джерело: Ракурс


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