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Ракурс
Падение самолета. Фото: РБК

Военный самолет Су-35 разбился в России — что известно

31 июл 2021, 19:27
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Военный самолет Су-35 разбился в России в Сахалинской области во время тренировочного полета.

Летчик успел катапультироваться. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел через четыре минуты после взлета с аэродрома Дземги в Комсомольске-на-Амуре. Самолет упал в 50 километрах от поселка Смирных в Охотское море. В результате авиакатастрофы пострадавших и разрушений нет.

Причиной аварии стал отказ двигателя. Пилота уже нашла поисково-спасательная группа, его уже доставили на базу. Угрозы его жизни и здоровью нет.


Напомним, ранее мы сообщали, что в России на Камчатке разбился пассажирский самолет. Ан-26 выполнял рейс Петропавловск-Камчатский — Палана. Он перестал выходить на связь днем 6 июля.

Источник: ТАСС

Источник: Ракурс


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