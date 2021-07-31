Падение самолета. Фото: РБК

https://racurs.ua/n158181-voennyy-samolet-su-35-razbilsya-v-rossii-chto-izvestno.html

Ракурс

Военный самолет Су-35 разбился в России в Сахалинской области во время тренировочного полета.

Летчик успел катапультироваться. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел через четыре минуты после взлета с аэродрома Дземги в Комсомольске-на-Амуре. Самолет упал в 50 километрах от поселка Смирных в Охотское море. В результате авиакатастрофы пострадавших и разрушений нет.

Причиной аварии стал отказ двигателя. Пилота уже нашла поисково-спасательная группа, его уже доставили на базу. Угрозы его жизни и здоровью нет.

Напомним, ранее мы сообщали, что в России на Камчатке разбился пассажирский самолет. Ан-26 выполнял рейс Петропавловск-Камчатский — Палана. Он перестал выходить на связь днем 6 июля.

Источник: ТАСС