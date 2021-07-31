Падіння літака. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n158181-viyskovyy-litak-su-35-rozbyvsya-v-rosiyi-scho-vidomo.html

Ракурс

Військовий літак Су-35 розбився в Росії в Сахалінській області під час тренувального польоту.

Льотчик встиг катапультуватися. Про це повідомляє ТАСС.

Інцидент трапився через чотири хвилини після зльоту з аеродрому Дземгі в Комсомольську-на-Амурі. Літак впав за 50 кілометрів від селища Смирних в Охотське море. Унаслідок авіакатастрофи потерпілих і руйнувань немає.

Причиною аварії стала відмова двигуна. Пілота вже відшукала пошуково-рятувальна група, наразі його доставили на базу. Загрози його життю та здоров’ю немає.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Росії на Камчатці розбився пасажирський літак. Ан-26 виконував рейс Петропавловськ-Камчатський — Палана. Він припинив виходити на зв’язок вдень 6 липня.

Джерело: ТАСС