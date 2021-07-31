Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Падіння літака. Фото: ТАСС

Військовий літак Су-35 розбився в Росії — що відомо

31 лип 2021, 19:27
999

Військовий літак Су-35 розбився в Росії в Сахалінській області під час тренувального польоту.

Льотчик встиг катапультуватися. Про це повідомляє ТАСС.

Інцидент трапився через чотири хвилини після зльоту з аеродрому Дземгі в Комсомольську-на-Амурі. Літак впав за 50 кілометрів від селища Смирних в Охотське море. Унаслідок авіакатастрофи потерпілих і руйнувань немає.

Причиною аварії стала відмова двигуна. Пілота вже відшукала пошуково-рятувальна група, наразі його доставили на базу. Загрози його життю та здоров’ю немає.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Росії на Камчатці розбився пасажирський літак. Ан-26 виконував рейс Петропавловськ-Камчатський — Палана. Він припинив виходити на зв’язок вдень 6 липня.

Джерело: ТАСС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів