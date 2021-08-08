Лечить коронавирус средством от глистов предложили ученые. Фото: УП

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Коронавирус в мире продолжает активно распространятся. Американские ученые выяснили, что средство от глистов может стать перспективным лекарством от COVID-19.

Салициланилиды оказались способны помешать коронавирусной инфекции проникать в клетки, а также бороться с цитокиновым штормом. Результаты исследования опубликованы в научном журнале ACS Infectious Disease.

Вероятнее всего, салициланилид справится и с новыми мутациями COVID-19. Однако на людях его еще не тестировали.

Уже 10−15 лет известно, что салициланилиды эффективны против определенных вирусов. Однако зона действия обычно ограничена кишечником, также препараты могут оказаться токсичны, — уточнили исследователи.

Когда коронавирус начал распространяться, ученые решили выяснить, насколько салициланилиды будут эффективными против SARS-CoV-2.

Одно из соединений в ходе исследования оказалось самым эффективным. Оно мешало инфицированию культур клеток. Соединение снизило уровень интерлейкина-6, сигнального белка, который известен как ключевой фактор воспаления, обычно наблюдаемого на поздних стадиях COVID-19.

Напомним, ученые обнаружили белок в крови, который способствует цитокиновому шторму — опасному состоянию, которое часто становится причиной смерти инфицированных с тяжелой формой коронавируса.

Источник: ACS Infectious Disease