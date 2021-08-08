Лагерь "слуг". Фото: пресс-служба

https://racurs.ua/n158518-slugi-ustroili-tancy-pod-didjeya-arahamiu-v-skadovske-foto-video.html

Ракурс

«Слуга народа», пропрезидентская политическая партия, устроила трехдневный лагерь в Скадовске для молодежи.

Молодежное крыло партии «Зе! Молодежка» отрывалось под диджейский сет от главы фракции «слуг» в парламенте Давида Арахамии под псевдонимом DJ David Braun. Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

В рамках лагеря прошли лекции на различные тематики, зажигательные вечеринки с танцами и известными артистами, тренировки по йоге, квесты и философский клуб с народными депутатами.

В конце второго дня кемпа организаторы устроили для участников концерт украинской группы LATEXFAUNA.

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия выступил диджеем — он сыграл для молодежи сет под псевдонимом DJ David Braun.

Напомним, ранее мы сообщали, что заявление главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамия о том, что «Украина могла бы шантажировать весь мир, если бы была ядерной державой», глава политсилы президента Александр Корниенко назвал «умственными упражнениями» и размышлениями вроде «альтернативной истории».