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Ракурс
Лагерь "слуг". Фото: пресс-служба

«Слуги» устроили танцы под диджея Арахамию в Скадовске (ФОТО, ВИДЕО)

8 авг 2021, 15:45
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«Слуга народа», пропрезидентская политическая партия, устроила трехдневный лагерь в Скадовске для молодежи.

Молодежное крыло партии «Зе! Молодежка» отрывалось под диджейский сет от главы фракции «слуг» в парламенте Давида Арахамии под псевдонимом DJ David Braun. Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Лагерь "слуг". Фото: пресс-службаВ рамках лагеря прошли лекции на различные тематики, зажигательные вечеринки с танцами и известными артистами, тренировки по йоге, квесты и философский клуб с народными депутатами.

Лагерь "слуг". Фото: пресс-службаВ конце второго дня кемпа организаторы устроили для участников концерт украинской группы LATEXFAUNA.


Лагерь "слуг". Фото: пресс-службаГлава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия выступил диджеем — он сыграл для молодежи сет под псевдонимом DJ David Braun.

Напомним, ранее мы сообщали, что заявление главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамия о том, что «Украина могла бы шантажировать весь мир, если бы была ядерной державой», глава политсилы президента Александр Корниенко назвал «умственными упражнениями» и размышлениями вроде «альтернативной истории».

Источник: Ракурс


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