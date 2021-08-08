Погода. Фото: Istock

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Ракурс

Погода в Украине 9 августа ожидается преимущественно солнечная, местами возможны грозы и дожди. На западе станет прохладнее из-за осадков, юг будет оставаться солнечным и жарким. Температура воздуха достигнет отметки +34°.

Днем столбики термометров покажут от +24° до +34°. Ветер обещают северный 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 9 августа прогнозируется жаркая и солнечная. Ночью температура воздуха опустится до отметки +15°, а днем будет держаться на уровне от +29° до +31° тепла.

Погода в Харькове встретит высокими градусами и грозой. Температура воздуха ночью достигнет отметки от +16° до +18°, а днем столбики термометра застынут на уровне +31°.

Погодные условия в Одессе ожидаются солнечные. Город днем прогреется до +31°, ночью столбики термометров покажут +20°.

Погода во Львове прогнозируется дождливая, местами ударит молния. Температурные показатели будут следующими: ночью +15…+17° тепла, а днем +24…+26° тепла.

Погода в Карпатах 9 августа будет дождливой, возможны шквалы и грозы. Столбики термометров в темное время суток покажут от +15° до +17° тепла, а днем температура достигнет +29° тепла по Цельсию.

Геомагнитная обстановка в Украине 9 августа ожидается спокойная, возможны незначительные магнитные возмущения.