Погода в Україні. Фото: istock

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Погода в Україні 9 серпня очікується переважно сонячна, місцями можливі грози та дощі. На заході стане прохолодніше через опади, південь залишатиметься сонячним та спекотним. Температура повітря досягне позначки +34°.

Вдень стовпчики термометрів покажуть від +24° до +34°. Вітер обіцяють північний 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 9 серпня прогнозується спекотна та сонячна. Вночі температура повітря опуститься до позначки +15°, а вдень триматиметься на рівні від +29° до +31° тепла.

Погода в Харкові зустріне високими градусами та грозою. Температура повітря вночі досягне позначки від +16° до +18°, а вдень стовпчики термометра застигнуть на рівні +31°.

Погодні умови в Одесі очікуються спекотні та сонячні. Місто вдень прогріється до +31°, вночі стовпчики термометрів покажуть +20°.

Погода у Львові прогнозується дощова, місцями вдарить блискавка. Температурні показники будуть такими: уночі +15…+17° тепла, а вдень +24…+26° тепла.

Погода в Карпатах 9 серпня буде дощовою, можливі шквали та грози. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть від +15° до +17° тепла, а вдень температура сягне +29° тепла за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 9 серпня очікується спокійна, можливі незначні магнітні збурення.