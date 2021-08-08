Про постріли на білоруському кордоні заявили литовські прикордонники. Фото: grodnonews.by

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Ракурс

Литовські прикордонники стверджують, що в суботу, 7 серпня, чули постріли на території Білорусі в районі кордону.

Після заходу сонця вони також помітили в небі освітлювальні та сигнальні ракети. Про це в неділю повідомило національне радіо LRT.

У Державному прикордонному комітеті Білорусі у відповідь заявили, що в цьому районі проходять планові навчання. Під час них будуть відпрацьовані «питання посилення державного кордону, виявлення і ліквідації озброєних формувань».

Наразі на території Білорусі, за підрахунками литовської прикордонної служби, можуть перебувати до 1 тис. нелегальних мігрантів з Іраку.

З 3 серпня Литва стала застосовувати жорсткі заходи з протидії нелегальній міграції після рішення МВС країни про надання прикордонній службі таких повноважень.

З початку року на литовсько-білоруському кордоні затримано понад 4 тис. нелегальних мігрантів. Це в 50 разів більше, ніж за весь 2020 рік.

Литва почала огороджувати кордон з Білоруссю завдовжки 550 км. Україна вирішила допомогти колючим дротом, на нестачу якого скаржився Вільнюс.

В кінці травня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна служила бар'єром на шляху перекидання нелегальних мігрантів в сусідню державу. За його словами, з урахуванням політичного тиску Заходу Мінськ може задуматися, чи варто продовжувати це робити.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що Литва може оголосити надзвичайний стан — наступного тижня через поглиблення міграційної кризи Вільнюс скликає позачергову сесію парламенту, де, ймовірно, прийматиметься таке рішення.

Джерело:LRT