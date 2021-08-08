Оригінальні назви для нових COVID-штамів придумала ВООЗ. Фото: Shutterstock

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Ракурс

Коронавірус у світі мутує і так з’являються нові штами інфекції. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) планує називати нові різновиди вірусу на честь сузір’їв, якщо букв грецького алфавіту не вистачатиме для назв.

Нам, ймовірно, не вистачить грецького алфавіту, але ми вже розглядаємо наступну серію назв. Ми дійсно розглядаємо варіант називати штами на честь сузір’їв, — заявила представниця ВООЗ Марія Ван Керкхове.

Вона також додала, що спочатку в організації обговорювали ідею називати нові штами COVID-19 іменами грецьких богів або богинь.

Проте я сказала: будь ласка, не змушуйте мене говорити це публічно, — зазначила Ван Керкхове.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що маркуватиме штами коронавірусу літерами грецького алфавіту, щоб уникнути дискримінації щодо країн, де ці варіанти виявили вперше.

У світі станом на ранок 8 серпня зафіксовано понад 202,9 млн випадків зараження коронавірусом, з них — більше ніж 4,2 млн летальних. Понад 182,3 млн осіб подолали інфекцію.

Нагадаємо, раніше у ВООЗ заявили, що світ перебуває в стані реальної небезпеки через пандемію коронавірусу. Системи охорони здоров’я у багатьох країнах перевантажені через дефіцит засобів лікування.