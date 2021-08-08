Стало відомо, в який футбольний клуб переходить Мессі

https://racurs.ua/ua/n158514-stalo-vidomo-v-yakyy-futbolnyy-klub-perehodyt-messi.html

Ракурс

Ліонель Мессі, шестиразовий володар «Золотого м’яча», найімовірніше продовжить кар'єру у Франції.

Президент «Барселони» Жоан Лапорта заявив, що наступним клубом аргентинця стане «Парі Сен-Жермен» (ПСЖ). Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

Він також зазначив, що дуже хотів би зберегти футболіста в каталонській команді та зробив все для цього можливе.

ЗМІ повідомляють, що Мессі згоден на умови, які йому запропонували в Парижі. Нападник готовий підписати контракт з ПСЖ терміном на два роки. Найближчим часом французька сторона зустрінеться з батьком футболіста Хорхе Мессі.

Як відомо, Мессі почав свої кроки в «Барселоні» у 2000 році й з 2003 року виступав за основну команду.

Разом з каталонським клубом аргентинець 10 разів вигравав чемпіонат Іспанії, сім раз Кубок і Суперкубок країни, чотири рази — Лігу чемпіонів і три рази Суперкубок Європи та клубний чемпіонат світу. 5 серпня «Барселона» офіційно повідомила про відхід Мессі.

Джерело: Tuttomercatoweb