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Ракурс
Стало відомо, в який футбольний клуб переходить Мессі

Стало відомо, в який футбольний клуб переходить Мессі

8 сер 2021, 13:25
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Ліонель Мессі, шестиразовий володар «Золотого м’яча», найімовірніше продовжить кар'єру у Франції.

Президент «Барселони» Жоан Лапорта заявив, що наступним клубом аргентинця стане «Парі Сен-Жермен» (ПСЖ). Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

Він також зазначив, що дуже хотів би зберегти футболіста в каталонській команді та зробив все для цього можливе.

ЗМІ повідомляють, що Мессі згоден на умови, які йому запропонували в Парижі. Нападник готовий підписати контракт з ПСЖ терміном на два роки. Найближчим часом французька сторона зустрінеться з батьком футболіста Хорхе Мессі.

Як відомо, Мессі почав свої кроки в «Барселоні» у 2000 році й з 2003 року виступав за основну команду.


Разом з каталонським клубом аргентинець 10 разів вигравав чемпіонат Іспанії, сім раз Кубок і Суперкубок країни, чотири рази — Лігу чемпіонів і три рази Суперкубок Європи та клубний чемпіонат світу. 5 серпня «Барселона» офіційно повідомила про відхід Мессі.

Джерело: Tuttomercatoweb

Джерело: Ракурс


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